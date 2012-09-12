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Dünya

'ABD'ye güven azalıyor, kuşku artıyor'

Guardian gazetesinin YouGov'un yaptığı araştırmaya dayanarak verdiği haberde, dünyada ABD'ye karşı olan güven duygusunun azaldığı ortaya çıktı

12 Eylül 2012 17:16

Guardian gazetesi, YouGov araştırma sitesinin açıkladığı verilere dayanarak, dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenden daha çok kuşkuyla yaklaşıldığını açıkladı.

"Araştırmaya göre ABD'ye küresel güven yok" başlığını kullanan Guardian, Washington'dan kuşkulanan halkların sadece Orta Doğu veya Asya'da bulunmadığını; geleneksel Batı müttefiği ülkelerdeki halkların da aynı duyguları paylaştığını aktarıyor.

Guardian, YouGov araştırma sitesine dayanarak, Almanya'da bile katılımcıların Amerika'ya güvenmektense kuşku duyduklarını belirtiyor.

Haberinde, verilerin, Pakistanlı katılımcıların yüzde 78'inin ABD'ye güvenmediğini ortaya koyduğunu söyleyen Guardian, bunun bir bakıma Afganistan'dan çıkmaya çalışan Amerika'ya yönelik bölgede oluşan genel izlenimin bir yansıması olduğunu yazıyor.

Guardian, haberinde şu yoruma yer veriyor: "Arapların ve Pakistanlıların Amerika'yı güven telkin etmeyen ve kibirli bir ülke olarak görmesi, büyük bir dış politika sorunu olarak Obama hükümetinin önünde duruyor."

Gazete, Arap ve Kuzey Afrika'daki katılımcıların üçte ikisinin ABD'ye kuşkuyla bakmasını ise, "Irak'tan çekilmiş olmasına rağmen Amerika'nın başında bu savaşa girmiş olmasının ve İsrail'e olan desteğinin yarattığı izlenime" bağlıyor.

Guardian, haberin ilerleyen bölümlerinde, bu araştırmadan çıkan bazı sonuçların Washington'ı daha da endişelendireceğini iddia ediyor. Gazete bunlara örnek olarak, batı Avrupa'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerinden gelen verileri gösteriyor. Gazete tarafından bahsedilen verileri birisi, Almanya'dan araştırmaya katılanların büyük bir bölümünün ABD'ye kuşkuyla yaklaştığı.

Guardian, bu verilere rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasındaki "özel ilişkinin" rakamlara çok dengesiz bir şekilde yansıdığını söylüyor. Gazete, eline geçen verilerde İngilizlerin gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'ni bir müttefik olarak gördüğünü; ancak ülkenin küresel ilişkilerde oynadığı role karşı çelişkili duygulara sahip olduğunu belirtiyor.

Gazete, bu çelişkinin en çok "Amerika denince akla gelen sözcük nedir" sorusuna verilen cevaba yansıdığını söylüyor. Buna göre yüzde 40 oranıyla, bütün haklar arasında en fazla İngilizler, "Amerika" denince "zorbalık" kelimesini düşünüyor.


BBCTürkçe

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