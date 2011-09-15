-ABD'ye göre Zevahiri Pakistan'da WASHINGTON (A.A) - 14.09.2011 - El Kaide örgütünün yeni lideri Eymen el Zevahiri'nin hala Pakistan'da olabileceği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) sözcüsü George Little, ''Zevahiri'nin Pakistan'dan başka bir yerde olduğuna dair hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını'' belirtti. El Kaide, 11 Eylül saldırılarının 10. yıl dönümünde Zevahiri'nin mesajını içeren yeni bir video kaset yayımlamıştı. El Kaide bağlantılı internet sitelerinde yayımlanan ''Yakın Zaferin Şafağı'' adlı kasette, Usama Bin Ladin'in öldürülmesinden önce kayda aldığı iddia edilen bir mesajın da yer aldığı bildirilmişti.