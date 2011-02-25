-ABD'YE GÖRE TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ GÜÇLÜ WASHINGTON (A.A) - 25.02.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Türkiye'nin çok güçlü bir demokrasi, çok canlı ve özgür bir basına sahip olduğunu belirterek, "Ancak gazetecilerin spesifik vakalarda yıldırılmakta olduğunun görüldüğü belirli durumlara dair kaygılarımızı dile getirdiğimiz açıklamalarımızın da arkasındayız" dedi. Crowley'nin, Washington'daki Yabancı Basın Merkezinde düzenlediği basın toplantısında bir gazeteci, "İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, 'Türkiye, basın özgürlüğü açısından Amerika'dan daha çok basın özgürlüğünün olduğu bir ülkedir' şeklindeki açıklamasına katılıp katılmadığını" sordu. Gazeteciye "ABD'den daha mı ileri?" diye soran Crowley, salondaki gazetecileri işaret ederek, "O halde anket düzenlemeliyim. Eğer Türk medyası geniş kar getiriyorsa, bu ülkedeki bazı medyadan daha ileride olabilirsiniz. Bence bu ülkedeki birçok gazeteci, sürdürülebilir bir iş modeli bulmaya çalışıyor" diye esprili bir yanıt verdi. Crowley, sözlerine şöyle devam etti: "Bu ülkedeki (ABD'deki) özgür ve canlı basından çok gurur duyuyoruz. Bir istisna dışında, ABD'de son zamanlarda gazetecilerin hapse atıldığı bir anı hatırlayamıyorum. Sözlerimi şunu söyleyerek bitireceğim; demokrasinin önemli bir temel sütunu olarak özgür ve canlı basını da içeren evrensel hak ve ilkeleri tanıyor ve kuvvetle destekliyoruz. Türkiye'nin çok güçlü bir demokrasiye sahip olduğunu farkındayız. Türkiye'de yaşamış biri olarak, Türkiye'de çok canlı ve özgür bir basın olduğu gerçeğini teyit edebilirim. Ancak gazetecilerin spesifik vakalarda yıldırılmakta olduğunun görüldüğü belirli durumlara dair kaygılarımızı dile getirdiğimiz açıklamalarımızın da arkasındayız". -TÜRKİYE-ERMENİSTAN- Crowley, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg'in Azerbaycan ve Ermenistan'ı da kapsayan bölge ziyareti ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ve Yukarı Karabağ meselesiyle ilgili sorular üzerine, "Bu durumlarda ülkelerin kendilerinin istediğinden daha fazlasını isteyemeyiz, ancak tabii ki gerilimleri düşürmenin yollarını bulma ve bu süreçleri ileri götürmeye yardım etme çabalarımızı sürdüreceğiz. Ama şu anda durumların zor olduğunu da anlıyoruz" dedi. Bölgedeki ülkelerin aralarındaki farklılıkları çözüme kavuşturduğunu ve daha normal ilişkiler inşa ettiğini görmeyi istediklerini ifade eden Crowley, şunları kaydetti: "Cenevre'de ve başka yerlerde, süreci ileri götürmek için baskı yapmamızın nedenlerinden biri de bu. Son bir yıl içinde sürecin durduğunu görüyoruz. Ancak bu derece üst düzey bir ziyaretin (Steinberg'in ziyareti) nedeni, bu ülkelerle diyaloğa devam etmek ve onları Ermenistan ile Azerbaycan arasında varolan, bölgedeki diğer ülkeleri de içine alan kaygılar ve farklılıkları ele almanın yollarını bulmaları için cesaretlendirmek."