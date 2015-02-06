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Dünya

ABD'ye göre Putin otistik olabilir!

Raporda, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bebekliğinde nörolojik gelişiminin sekteye uğradığı, dolayısıyla nörolojik anormallik taşıdığı savunuluyor

06 Şubat 2015 13:11

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bünyesindeki düşünce kuruluşunun raporundan çıkan sonuca göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in otistik bir rahatsızlığı olabilir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin mercek altına aldığı liderlerin başında geliyor. Washington'ın, Putin'in vücut dilini incelettiği biliniyor. Putin'le ilgili bir incelemeden çarpıcı sonuçlar çıktı.

NTV’de yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bünyesindeki düşünce kuruluşunun raporundan çıkan sonuca göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in otistik bir rahatsızlığı olabilir.

2008 tarihli raporda, Vladimir Putin'de asperger sendromu olabileceği iddia ediliyor. Rapora göre, Putin'in tüm kararlarını bu sendromun etkisinde alıyor.

Raporda, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bebekliğinde nörolojik gelişiminin sekteye uğradığı, dolayısıyla nörolojik anormallik taşıdığı savunuluyor.

Raporu hazırlayanlar, Putin'in savunmacı davranış ve yüz ifadelerinin teoriyi desteklediği görüşünde. Ancak teori, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beyin röntegeni çekilmeden kanıtlanacak gibi görünmüyor.

Asperger sendromu yaygın gelişim bozukluklardan biri olarak biliniyor.

Göz temasından kaçınma, iletişimde sorun, arkadaş edinmede veya arkadaşlığı sürdürmede güçlük, yüz ifadesinde, vücut duruşunda sıradışı haller hastalığın öne çıkan belirtileri arasında.

 

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