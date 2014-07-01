ABD'ye göre IŞİD'in hilafet kararı korku yaymak amaçlı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)'in Ebubekir el-Bağdadi'yi halife ilan etmesine ABD'den yorum geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, "Irak ve Suriye açısından bir anlam ifade etmiyor" ifadelerini kullandı.

Milliyet'te yer alan haberde Psaki'ye, günlük basın brifinginde, IŞİD'in hilafet devleti kurması ve örgütün lideri Ebubekir el-Bağdadi'yi de halife ilan etmesine ilişkin yorumu soruldu. IŞİD'den buna benzer iddiaları daha önce de duyduklarını belirten Psaki, "Bu ilan Irak'taki ve Suriye'deki insanlar için bir anlam ifade etmiyor. Bu sadece organizasyonunun tabiatını, insanları korku ve fermanla kontrol altına alma arzusunu ortaya koyuyor. Bu uluslararası toplumun, bölgedeki ülkelerin ve tüm Irak halkının yüz yüze oldukları bu tehdide karşı birleşmeleri için kritik bir an olduğunu vurguluyor" değerlendirmesini yaptı.

Psaki, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "bağımsız bir Kürt devleti kurulmalı" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine ise ABD'nin bu konudaki görüşünde değişiklik olmadığını bildirerek "ABD'nin görüşü birleşik bir Irak'ın güçlü bir Irak olacağıdır" dedi. Psaki, Irak'taki Kürtlerin isteklerinin farkında olduklarını, uzun yıllardır bunu bildiklerini ancak karşı karşıya oldukları terör tehdidinin birlikteliği gerektirdiğini kaydetti.