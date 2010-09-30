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Dünya

ABD'YE GÖRE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6,6 WASHINGTON (A.A)

30 Eylül 2010 00:27

-ABD'YE GÖRE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6,6 WASHINGTON (A.A) - 29.09.2010 - Amerikan Jeolojik Araştırma merkezi, Endonezya'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,6 olarak açıkladı. Amerikan kurumu, depremin merkez üssünün Aru Adalarındaki Dobo'nun 110 kilometre kuzeybatısında, 21,2 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi. Depremin herhangi bir can ya da hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor. Depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmadığı kaydedildi. Endonezya meteoroloji ve jeofizik kurumu ise Papua eyaletini vuran depremin büyüklüğünü 7,4 olduğunu bildirmiş, tsunami uyarısı yapıldığı belirtilmişti.

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