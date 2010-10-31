-ABD'YE GÖRE BAŞ ŞÜPHELİ EL ASİRİ WASHINGTON (A.A) - 31.10.2010 - Amerikalı yetkililer, Yemen'den ABD'ye gönderilmek istenen bombalı paketlerin baş şüphelisinin Suudi bomba yapımcısı İbrahim Hasan El Asiri olduğuna inandıklarını söyledi. Amerikalı bir yetkili, El Kaide örgütünün Yemen kanadıyla çalışan El Asiri'nin olayın baş sorumlusu olduğunun tahmin edildiğini belirterek, patlayıcılarla ilgili deneyimleri göz önüne alınan El Asiri'nin yetkililer tarafından yakından incelemeye alındığını kaydetti. Aynı yetkili, El Asiri'nin, Noel'de Amsterdam'dan Detroit'e giden Amerikan havayolları uçağını bombayla düşürme girişimi ile geçen yıl Suudi Arabistan terörle mücadele müdürü Prens Muhammed Bin Nayef'e suikast girişiminin arkasında olduğuna dair işaretler bulunduğunu ifade etti. El Asiri, Suudi Arabistan'ın terörist listesinin başında bulunuyor. El Asiri'nin intihar komandosu kardeşi, Nayef'e suikast girişiminde öldürülmüştü.