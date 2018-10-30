ABD'ye göçmen akını: Washington Meksika sınırına 5 bin 200 asker gönderiyor

12 Ekim'de Honduras'tan başlayan ve yeni katılımlarla büyüyen göçmen kafilesinin ABD'ye doğru ilerleyişi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Meksika sınırına 5 bin 200 asker sevk etme kararı aldı.

ABD'li General Terrence O'Shaughnessy, 'Vefakâr Vatansever operasyonu' adı verilen sınır güvenliği operasyonuyla hedefin Texas, Arizona ve California eyaletlerindeki tedbirleri artırmak olduğunu söyledi.

General O'Shaughnessy, takviye güçlerin bir hafta içerisinde yeni görev yerlerine ulaşacağını, bölgeye askerlerin yanı sıra ilave silah, helikopter, uçak ve bariyer de konuşlandırılacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı bir Twitter mesajında "Göçmen istilası, kendilerini bekleyen ABD ordusu ile karşılaşacak" demişti.

Nisan ayında Trump'ın talimatı üzerine Meksika sınırına 2 bin 100 ulusal güvenlik muhafızı gönderilmişti.

ABD'de hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler birbirlerini göçmen kafilesi üzerinden oy devşirmeye çalışmakla suçluyor.

Partiler, 6 Kasım'da düzenlenecek olan Kongre ara seçimleri için kampanyalarına tüm hızıyla devam ediyor. Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da bir dizi sandalye için yapılacak olan seçimler, Başkan Donald Trump'ın gelecekteki etkinliği açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor.

Cumhuriyetçilerin Kongre ara seçimlerinde güç kaybetmesi durumunda Trump'ın istediği yasal düzenlemeleri kabul ettirememe riski var.

Ayrıca Demokratların Kongre'de güçlenmesiyle Trump aleyhine yürütülen soruşturmalara hız verilmesi de olasılıklar arasında.

Göçmen kafilesi nerede?

12 Ekim'de Honduras'tan küçük bir grup olarak yola çıkan göçmen kafilesi, ilerleyişine başladıktan sonra yeni katılımlarla büyümüş ve sayıları binleri bulmuştu.

Kafilenin hâlâ ABD sınırından yaklaşık 1600 kilometre uzakta olduğu belirtiliyor.

Göçmenlerin çoğu ABD ya da Meksika'da daha iyi fırsatların olduğu yeni bir yaşam kurma umuduyla yola çıktıklarını söylüyorlar.

Diğerleri ülkelerindeki şiddetten kaçtıklarını ve sığınma başvurusu yapmayı istediklerini kaydediyorlar.

Analiz: Anthony Zurcher, BBC Washington muhabiri

ABD'de son bir haftadır gündemi meşgul eden konu silahlı saldırılar ve bombalı paketler.

Donald Trump göçmen kafilesini yeniden gündemin bir numaralı başlığı haline getirmek istiyor.

Her ne kadar Meksika'nın açıkladığı sığınma imkanı ile sayıları bir miktar azalsa da, ABD Başkanı alarm zillerini çalmayı tercih ediyor.

5000 ilave askerin sınıra gönderilmesi muhtemelen gözle görülür bir fark yaratmayacaktır. Kafiledeki göçmenlerin amacı resmi sığınma hakkı başvuruları yapmak.

Ayrıca ABD sınırına ulaşmalarına da daha aylar var. O yüzden ABD yönetiminin bu denli aceleci davranması sorgulanıyor.

Başkan Trump, göçmenleri bir ulusal güvenlik tehdidi olarak resmetmeyi tercih ediyor ve bu tehide karşı koyabilecek tek kişinin de kendisi olduğunu savunuyor.

Ara seçimlere sayılı günler kala ABD'li seçmenin ana gündemi göç konusu değil. Trump ise algıları değiştirmek için çabalamaya devam ediyor.

ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği İdaresi Başkanı Kevin McAleenan, Pazartesi günü düzenlediği bir basın toplantısında göçmenlerin birkaç hafta içerisinde ABD sınırına ulaşmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Wall Street Journal gazetesine göre, 5 bin 200 askerin sevk edilmesiyle birlikte Meksika sınırındaki asker sayısı, ABD'nin Suriye ve Irak'ta bulundurduğu asker sayısını aşacak.

Trump dün paylaştığı bir Twitter mesajında, "Çok sayıda çete üyesi ve kötü niyetli insan göçmen kafilesine katılmış durumda ve güney sınırlarımıza doğru ilerliyorlar... Lütfen geri dönün. Yasal yollardan başvurmadığınız sürece ABD'ye alınmayacaksınız. Bu ülkemizin istilasıdır ve ordumuz sizleri beklemektedir!" demişti.

Uluslararası hukuk kapsamında ABD yargı sisteminin ülke sınırlarına gelen göçmenlerin iltica taleplerini değerlendirmeye alma zorunluluğu bulunuyor.