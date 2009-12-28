ABD'ye giden uçaklara sıkı önlem

Amsterdam-Detroit seferini yapan bir uçağa saldırı girişiminin ardından, Delta Havayolları'nın, Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye yapılan uçuşlarında güvenlik önlemleri artırıldı.
ABD'ye giden yolcular, Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrolünden sonra 2 arama noktasından geçirilerek uçağa bindiriliyor. Yolcular, arındırılmış salona alınırken ayakkabıları çıkarılarak, X-Ray cihazından geçiriliyor. Yolcuların beraberindeki el bagajları da güvenlik elemanları tarafından açılarak inceleniyor.
Bu arama noktasını geçen yolcular, arındırılmış salonda görevlilerce bir başka noktada daha arandıktan sonra uçağa alınıyor.