ABD'ye giden Hakan Şükür Gülen'i mi ziyaret edecek?

JFK Havalimanı'nda, DHA'nın sorularını yanıtlayan Hakan Şükür, "Fethullah Gülen'i ziyaret edip etmeyeceği" sorusunu, "Fırsat bulursam edeceğim" diye yanıtladı. ABD'ye geliş nedeninin kızı için bir dil okulu ayarlamak olduğunu söyleyen Hakan Şükür, "Dil bilmek, İngilizce bilmek çok önemli. Onun için okul bakmaya geldim. Ben İtalyanca biliyorum, ama İngilizcenin eksikliğini de hissediyorum. Çocuklarım bu dili öğrensin istiyorum" dedi. Hakan Şükür, Pazartesi ya da Salı günü Türkiye'ye döneceğini belirtti.