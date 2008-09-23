'ABD'ye en büyük tehdit Pakistan'ın batısı'

Gates, kongredeki bir panelde yaptığı konuşmada, "Irak'ta El Kaide'ye karşı başarımızdan sonra bugün bana sorarsanız, vatana en büyük tehdidin, Pakistan'ın batısında yattığını söylerim" ifadesini kullandı.



Amerikalı yetkililer, El Kaide ve Taliban militanlarının, Afganistan'da saldırılar düzenlemek ve ABD'ye karşı plan yapmak için Pakistan'ın batısındaki aşiret bölgesini güvenli bir sığınak olarak kullandıklarını söylüyorlar. Amerikalı yetkililere göre, El Kaide lideri Usame Bin Ladin de bu bölgede saklanıyor.