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Dünya

'ABD'ye en büyük tehdit Pakistan'ın batısı'

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, ABD'ye yönelik en büyük terörizm tehdidinin, Pakistan'ın batısından geldiğini söyledi.

23 Eylül 2008 03:00

Gates, kongredeki bir panelde yaptığı konuşmada, "Irak'ta El Kaide'ye karşı başarımızdan sonra bugün bana sorarsanız, vatana en büyük tehdidin, Pakistan'ın batısında yattığını söylerim" ifadesini kullandı.

Amerikalı yetkililer, El Kaide ve Taliban militanlarının, Afganistan'da saldırılar düzenlemek ve ABD'ye karşı plan yapmak için Pakistan'ın batısındaki aşiret bölgesini güvenli bir sığınak olarak kullandıklarını söylüyorlar. Amerikalı yetkililere göre, El Kaide lideri Usame Bin Ladin de bu bölgede saklanıyor.

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