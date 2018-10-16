ABD'ye dönen Brunson konuştu: 8 kişilik koğuşta 20 kişi kalıyorduk

12 Ekim'de İzmir'de görülen duruşmayla serbest bırakılan ve ardından ülkesine dönen ABD'li Pastör Andrew Brunson, ABC televizyon kanalına Türkiye'de tutuklu kaldığı süreci anlattı.

Türkiye'de geçirdiği yıllar boyunca herhangi siyasi faaliyette bulunmadığını ifade eden Brunson, "Türkiye'ye gitmemizin nedeni insanlara İsa Peygamberi anlatmaktı" diye konuştu.

2016'da tutuklandıktan sonra günlerce hücre hapsinde tutulduğunu ifade eden Brunson, "Hapishanede tutulmak başlı başına zor bir durum. Başlangıçta günlerce hücre hapsinde tek başıma tutuldum. O günler çok zordu. O günlerde akli dengemi ancak saatlerce dua ederek koruyabiliyordum" dedi.

Daha sonra 8 kişilik bir koğuşta 20 kişiyle birlikte kaldığını anlatan Brunson, koğuştaki diğer tutuklular için "Büyük kısmı Gülen hareketinin üyesi olmakla suçlanıyordu. Koğuş hayatı bir anlamda camide yaşamak gibiydi" dedi.

Brunson, koğuşta geçirdiği aylar için ise dil farkı, kültür farkı ve din farkı nedeniyle kendisini çok izole hissettiğini söyledi.

"Şu anda muhtemelen Türkiye’deki en nefret edilen insanım"

Brunson, “Hiç fiziksel olarak tehlikede olduğunuzu düşündünüz mü” sorusuna da şöyle cevap verdi:

“Başlangıçta değil. Zaman geçtikçe işler değişti. Örneğin, Kürt terör örgütü olan PKK’yı desteklediğimi söylediler. Bunun ardından da tabii birçok Türk daha kızdı. Şu anda muhtemelen Türkiye’deki en nefret edilen insanım. Çünkü hükümeti devirecek darbeye karışmanın yanı sıra casusluk ve Kürt teröristleri desteklemekle suçlandım. Ondan sonra da Başkan Trump yaptırım uygulayınca ekonomik problemler yaşamaya başladılar ve sonra ekonomideki sıkıntılardan sorumlu tutuldum.”

Pastör Andrew Brunson 2016 yılında 'terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk' iddialarıyla tutuklanmış ve cezaevine konmuştu. Brunson'ın 2 yıla yaklaşan tutukluluğu bu yıl Temmuz ayında ev hapsine çevrilmiş, 12 Ekim'deki duruşmada ise ABD'li Pastör serbest bırakılmıştı.