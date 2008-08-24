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Spor

ABD'ye bir altın da voleyboldan

Olimpiyatlarda voleybol erkeklerde altın madalyayı Brezilya'yı 3-1'lik sonuçla mağlup eden Birleşik Amerika oldu.

24 Ağustos 2008 03:00

Pekin Olimpiyatları'nda voleybol erkekler final karşılaşmasında, kadınlarda olduğu gibi, Brezilya ile Birleşik Amerika karşı karşıya geldi.

Olimpiyatlardaki son şampiyonluğunu Seul-1988'de kazanan ABD erkek voleybol takımı, dünyanın bir numarası Brezilya karşısında hem savunmada, hem de hücumda organize bir oyun çıkardı ve William Priddy ile Clayton Stanley'nin üstün performansıyla 20 yıllık özlemi giderdi.

Capital Spor Salonu'ndaki maçın ilk setinde iyi motive olduğu görünümünü veren Brezilya karşısında istediği oyunu oynayamayan ABD, bu seti 25-20 yitirmekten kurtulamadı.

2. sette oyunu dengelemek isteyen ABD, durumu 16-10'a getirerek büyük bir ajantaj yakaladı. Brezilya, bloklarla farkı 17-15 ile 2'ye indirdi, ancak moral motivasyonunu bozmayan ABD, çekişmeli geçen seti 25-22 kazanmayı bildi ve setlerde 1-1 eşitliği sağladı.

3. sette ilk teknik molaya ABD 8-7 önde girdi. İyi savunma yapan ABD, özellikle bloklardan dışarı çıkan toplarla farkı 19-14 ile 5'e çıkardı. Brezilya'nın antrenörü Bernardo Rezende'nin, servislerde etkili olan oğlu Bruno Rezende'yi oyuna almasıyla fark 21-19'la 2'ye indi. Ancak daha sonra basit hatalarla rakibine sayı veren Brezilya, bu sette 25-21 yitirmekten kurtulamadı ve ABD 2-1 öne geçti.

Maçın 4. seti, tarafların blok-out lardan kazandığı karşılıklı sayılarla başladı. İlk teknik molaya Brezilya'nın 8-6 üstünlüğünde girildi. Brezilya, 16-14 öne geçti. Yedekten gelen Murilo Endres'in parladığı sette, Gustavo Endres'in de savunmadaki katkısıyla fark, 19-16 ile 3 sayıya çıktı. Ancak maçın yıldızı Clayton Stanley ile William Priddy'nin çabalarıyla farkı kapatan ABD, bir anda 22-20 öne geçti ve seti de 25-23 alarak 1 saat 56 dakika süren maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Rusya ile İtalya arasında yapılan bronz madalya maçında ise gülen taraf Rusya oldu.

Atina-2004'te de bronz madalyanın sahibi olan Rusya, 25-22, 25-19 ve 25-23'lük setlerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

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