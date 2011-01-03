ABD'ye Azerbaycan'dan sert eleştiri...

T24 - Azerbaycan’da devletin resmi organı olarak görülen Yeni Azerbaycan gazetesi Amerikan dış politikasını yerden yere vuran bir yazı yayınladı.



Son on yılın olayları açık bir biçimde gösteriyor ki, ABD sürekli olarak siyasi şantaj maksadıyla bilgi ‘’üretiyor’’. Son iki hükümetin iktidarda olduğu “Irak’a kanunsuz olarak müdahale edilmesi, iklim değişikliği hakkında Kyoto Protokolü’nün onaylanmasından geri dönülmesi, Ebu Garib ve Guantonamo’da tutuklulara işkence edilmesi, Afganistan’a müdahale ve arkasından bu ülkede uyuşturucu üretiminin “çiçeklenmesi” ve dünyayı ekonomik krize tahrik etmiş Wall Street çalışanlarının hayasızlığı ABD’yi dünyada manevi ve siyasi liderlik hakkından mahrum etmiştir. ABD’ nin başka ülkelerle ilişkilerinde ikiyüzlü ve etik dışı tutumu onun siyasi elitlerinin tutumu ile eşdeğerdir. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Ermeni lobisine karşı aciz



Son birkaç ayda Obama ABD’nin Azerbaycan Büyükelçisi görevine kendisinin adayı olan Matthew Bryza nin adaylığını kongreden geçiremedi. Ermeni lobisi tarafından maliyeleştirilen grubun faaliyetleri ABD Başkanının dış politikasının uygulanmasına engel oluyor. ABD Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Ermeni lobisinin amelleri karşısında aciz kalıyor, Amerika’nın çıkarlarını Kaliforniya’da ve bazı başka eyaletlerde Ermeni diasporasının karşılanması imkansız taleplerinin dikkate alınmasından ibaret sayıyorlar. Güya Osmanlı İmparatorluğu tarafından işlenen sözde “Ermeni soykırımı” nın tanınması için Ermeni diasporasının her yıl başladığı kampanya buna açık örnek olabilir. Böylece, ABD’nin dış politikası Ermeni tahrikçiliğinin esiri oluyor.





Aciz bir devlet anlayışı



ABD’nin yüksek siyasi yönetimi kendisinin paralı ilgili gruplarının çaldığı havaya oynamakla, “Ermeni seçmeni” kozunu kullanarak ve olgu olarak Ermenilerin önünden koşmayla siyasi faaliyet açısından başarısız olduğunu gösteriyor. Öyle algı oluşuyor ki, bu süper güç devletin dış politika çizgisi Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nda değil, ABD’nin dış politikasına yeni bakışı şekillendiren Kim Kardaşyan’ın yatak odasında yaratılıyor. Noam Chomski’nin tabiriyle bu kavram “aciz devletlerin” anlayışından ibarettir. Pratik olarak tüm vaatlerine dönek çıkan şimdiki ABD yönetimi bu tür malzemelerle mevcut yönetimin sorunları çözmekte zaafının göstergesinden daha çok, Amerika’nın değişmekte olan dünya düzenine ilişkili hükmetme gücünde olmadığını ortaya koyuyor. ABD yetkililerinin ağzından işitilen “stratejik ortaklık” ifadesi samimiyetsiz ve içeriksiz bir hal almış durumda. Kendisi kusurlar içinde boğulan ABD’nin başkalarına “nasıl yaşamayı ve demokratik toplumu nasıl kurmak gerektiğini” öğretmeye manevi hakkı var mı?





Ermeni tasarısı için lobi yapmıştı



ABD’de “sosyelit” olarak tanımlanan ve davetten davete koşan Paris Hilton benzeri ünlülerden biri olan Kim Kardaşyan, son dönemde özellikle Ermeni soykırım tasarısı konusundaki çıkışlarıyla gündeme geldi. NBA’in ve dünyanın en iyi basketbolcusu olarak kabul edilen Kobe Bryant’ın THY ile yaptığı anlaşmayı iptal etmesini dahi talep etti.





