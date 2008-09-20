ABD'ye 1 trilyon dolarlık yük

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Associated Press ajansı, söz konusu borçların devralınmasının devlete yol açacağı maliyetin en az 500 milyar dolar olarak hesaplandığını belirtti. Ajans, kurtarma bedelinin 1 trilyon dolara ulaşabileceğini de dile getrdi.Yönetim, söz konusu batık kredilerin bankalar ve diğer finans kuruluşlarından devralınması konusunda kendisine yeni yetkiler verilmesi için Kongre ile çalışmaları başlatırken Bush, "Harekete geçmemenin riski çok daha yüksek olabilir" ifadesini kullandı.Cumhuriyetçi Başkan Bush'un planını ele almaya başlayan Kongrede çoğunluğa sahip Demokrat Parti'de bu önlemlere, orta ve düşük gelir gruplarını ve işsizleri kapsayan bazı yardım programlarının eklenip eklenmemesi konusu da tartışılıyor.Demokrat Partinin başkan adayı Barack Obama, ekonominin kritik bir dönemeçten geçtiği şu sırada iki partinin liderlerinin uyum içinde çalışması gerektiğini söyledi.Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı John McCain de, bu sorunla uğraşılırken partizanca davranılmaması çağrısında bulundu.