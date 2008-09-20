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Ekonomi

ABD'ye 1 trilyon dolarlık yük

Sıkıntıdaki finans kuruluşlarını kurtarmanın ABD'ye maliyetinin 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında olacağı hesaplandı.

20 Eylül 2008 03:00

ABD'de Başkan George W. Bush yönetiminin, derin mali sıkıntıdaki bankaların ve finans kuruluşlarının değersiz "mortgage" kredilerini ve diğer batık kredilerini devralma yönündeki radikal kararının bedelinin, 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında olmasının beklendiği bildirildi.

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Associated Press ajansı, söz konusu borçların devralınmasının devlete yol açacağı maliyetin en az 500 milyar dolar olarak hesaplandığını belirtti. Ajans, kurtarma bedelinin 1 trilyon dolara ulaşabileceğini de dile getrdi.

Bush: Harekete geçmezsek risk daha da yükselir

Yönetim, söz konusu batık kredilerin bankalar ve diğer finans kuruluşlarından devralınması konusunda kendisine yeni yetkiler verilmesi için Kongre ile çalışmaları başlatırken Bush, "Harekete geçmemenin riski çok daha yüksek olabilir" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Başkan Bush'un planını ele almaya başlayan Kongrede çoğunluğa sahip Demokrat Parti'de bu önlemlere, orta ve düşük gelir gruplarını ve işsizleri kapsayan bazı yardım programlarının eklenip eklenmemesi konusu da tartışılıyor.

Demokrat Partinin başkan adayı Barack Obama, ekonominin kritik bir dönemeçten geçtiği şu sırada iki partinin liderlerinin uyum içinde çalışması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı John McCain de, bu sorunla uğraşılırken partizanca davranılmaması çağrısında bulundu.

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