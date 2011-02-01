-ABD VE MISIR SAVUNMA BAKANLARI GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 01.02.2011 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates ile Mısır Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi'nin bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Dave Lapan, bu sabah saatlerinde iki bakanın Kahire'deki olaylarla ilgili konuştuklarını'' belirtti ve görüşmenin gelişmelerden karşılıklı haberdar olmak amacıyla yapıldığını kaydetti. Sözcü, ''Şu ana kadar Mısır ordusu profesyonelce ve itidalli davranış sergilemiştir'' ifadesini de kullandı.