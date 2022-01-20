Abdurrahman Dilipak: Bu işi böyle yönetemezsiniz

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, gıda ürünlerinin ihracatına sınırlama getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını duyduğunu belirterek “Bakın bu işi böyle yönetemezsiniz. Kaş yapalım derken göz çıkarırsınız. Bir şeyi düzelteyim derken başka bir şeyi bozarsanız, domino etkisi ile 3 adım sonra her şeyi birbirine karıştırır ve ipin ucunu bırakırsınız. Kolay çözümler, bazen karmaşık sorunların kaynağı olabilir” diye yazdı.

“İçeride gıda sıkıntısı olmasın diye 'iyi niyet' ile bir şey yapmak istiyor olabilirsiniz. Bazen iyi niyetli biri kötü niyetli birinden daha fazla zarar verebilir, korumaya çalıştığı değere” görüşünü dile getiren Dilipak, Tarım ve hayvancılıkla ilgili her gün akıl dışı hikayeler dinlediğini belirterek “Göz göre göre, tarım ve hayvancılık sanki birileri tarafından bitirilmek isteniyor” diye yazdı.

"Gıda fiyatlarının ithalat ve ihracat sopası ile dengelenemeyeceğini" yazan Dilipak “Bugün aldığınız kararları yarın uygulamaya kalkarsanız kaş yapayım derken göz çıkarırsınız. Bugün alacağınız kararları bir yıl sonra uygulamaya koyarsınız. Bugünden avans verir, tohumunu, ilacını, gübresini verir ve o ürünü kendine bağlarsın. Zaten iç piyasadaki gıda zincirleri de böyle yapıyor, Fabrikalar da böyle yapıyor. “Ben yaptım oldu” mantığı ile olmaz! Piyasaya müdahale edemezsiniz. Göreviniz piyasaya müdahale edenleri engellemektir” dedi.

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