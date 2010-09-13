Abdurrahman Yalçınkaya: Yargıçlar olarak hukuk devletini korumak azmindeyiz

T24 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, "Yargıçlar olarak hukuk devletini ve yargıçların bağımsızlığını Anayasa değişse dahi, yasalar değişse dahi korumak azmindeyiz" dedi.



Yalçınkaya, vefat eden Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Onursal Üyesi Ahmet Uğur Turan için Yargıtay önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından gazetecilerin referandum sonuçlarına ilişkin sorularını yanıtladı.



Demokrasi ve hukuk devletinin en önemli unsurlarından birinin yargı bağımsızlığı olduğunu belirten Yalçınkaya, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı birlikte ele alındığında, yargının bağımsızlığı için adalet sisteminin iyi işletilmesi ve aynı zamanda toplumun gelişmesi ve çağdaşlaşması için de hukuk devletinin korunması gerektiğini söyledi.



Yalçınkaya, "Yargıçlar olarak hukuk devletini ve yargıçların bağımsızlığını Anayasa değişse dahi, yasalar değişse dahi korumak azmindeyiz. Bunu engellemek mümkün değildir. Çünkü yargı organı halkın temsilcisidir. Halkı temsilen bu görevini yapmaktadır. Halkımız müsterih olsun. Biz, hukuk devletini gerçekleştireceğiz. Yargıçların bağımsız ve tarafsız olmasını da sağlayacağız" diye konuştu.



Bir gazetecinin referanduma ilişkin "Bu sonucu bekliyor muydunuz?" sorusuna karşılık Yalçınkaya, "bu konuda düşüncesini açıklamak istemediğini, bunu siyasete girmek olarak değerlendirdiğini" kaydetti.



