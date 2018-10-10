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Abdurrahman Dilipak'tan iktidara: Yine 'onlar' listelerde

"Sürekli ehliyet ve liyakattan söz ediyoruz, ama atamalara bakınca beklentiler suya düşüyor"

10 Ekim 2018 10:56

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP'nin 'bize oy' vermeyecekler de CHP’ye mi gidecekler, HDP’ye mi, İyi Parti’ye mi?' söylemiyle bir yere varamayacağını savundu. AK Parti'nin  içinde AKP’lilerin bulunduğunu, kast edilenlerin ise  'ötekilerin' zihniyet ikizi olduğunu kaydeden Dilipak, "Maliye bakanına soyadı olarak 'Kesebir' adını verenlerin izinden gidenler, kamu kaynaklarını israf edenleri ya da hortumlayanları eleştiremezler" dedi. CHP'nin gerçek muhalefet yapmadığını belirten yazar, AKP'nin CHP’den kaçanlarla güçlendiğini öne sürdü. 

"Beklentiler suya düştü"

Öte yandan iktidarın sürekli ehliyet ve liyakattan söz ettiğini hatırlatan Dilipak , hükümetin yaptığı atamalarda beklentilerin suya düştüğünü yazarak  "Yine 'onlar' listelerde yer alıyor" mesajı verdi. 

Abdurrahman Dilipak'ın "İla cehennemüzzümera" başlıklı yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz

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