Abdurrahman Dilipak: Yeni dünyada para yok, faiz tartışması da bitecek bu vesile ile

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında yapay zekânın hâkim olması halinde yeni dünyanın ekonomik anlayışını kritik etti.

Yeni dünyada ekonominin eskisi gibi olmayacağını ifade eden Dilipak, paranın tedavülden kaldıracağını öne sürdü.

Plazma teknolojisi ile hammadde sorunun çözüleceğini iddia eden Dilipak, şöyle devam etti:

Yani enerji maliyeti, bilgi maliyeti, emek maliyeti yok. Bilgi yükleneceğine göre kariyer filan da yok. Ya hu artık bildiğiniz para da yok. Yani anlayacağınız para da mülkiyet de olmayacağına göre faiz tartışması da bitecek bu vesile ile. Savaş da yok, terör de. İşsizlik de yok, göçmen de. Seçim de yok, kamuoyu araştırması da, parti de yok. Zaten herkesin beynini okuyan ve riskli bilgileri silen, yerine yeni bilgiler yükleyen bir yapay zekâ tarafından yönetiliyorsunuz. Hobi olsun, fantezi olsun diye istiyorsanız Meta Verse’de parti de kurabilirsiniz.”

Yeni dünyada borsaların 24 saat 365 gün aktif olacağını yazan Dilipak, reel ticaretten zarar edilse bile kazancın bir kısmının buraya kaydırılması halinde yine de kârlı çıkılacağını belirterek şöyle devam etti:

“Kaldı ki, ihracattan kaynaklanan teşvik ve vergi muafiyetleri söz konusu. Onlar da zaten lastminute kargo maliyeti karşılıyor. Satış fiyatı içinde ambalaj maliyeti var. Organizasyon giderleri de reel kârdan karşılanıyor. Hatırlarsanız bir de reklam geliri vardı. İşin püf noktası; global bir network üzerinden finansal kârlılıkta. Çin’den çıkış lastminute, hedef ülkede ulusal kargo şirketi, yurtiçi taşıma karşılığı, o ülkeden Çin’e aynı kg kargo ile barter.

Çin’den çıkış pahalı, dönüş çok ucuz. Böylece ana maliyetlerden biri olan kargo maliyeti de minimize edilmiş oluyor. O zaman 5’e alıp, 4,5’a satarak 50 kuruş kazanabilirsiniz. Ticari olarak zarar ediyor, böylece vergi ödemiyor, ama ihracaat da yaptığı için teşvik de alıyor, KDV iadesi de. Ama finansal olarak kâr ediyor. Bunun bir işletme modeli var. Genel işleyiş böyle. Size mekteplerde okutulan bilgilerle bunun matematiğini çözemezsiniz. Meta Verse’de eski köye yeni adet getirecekler, haberiniz olsun.

Daha anlatacak çok şey var. Yeni dünyada her şey çok farklı olacak. Eski hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlal. Dayatılan sisteme boyun eğmekte de değil çözüm, sadece hayır demekte de değil, daha akıllı, daha bilgili, daha cesur, daha adil olmalı, yeni bir çözüm bulmalıyız.”

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