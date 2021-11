Abdurrahman Dilipak: Uluslararası politikada zaaf gösterenler, iç politikada zorlanır

Bugünkü yazısında Türkiye ve dünya gündemini değerlendiren Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 29 Ekim'de yine rejim tartışmasının yaşanacağını birilerinin Cumhuriyet’in niteliklerini gündem yapacağını belirterek “Seçim tartışmaları 2023’ü beklemeyecek bu gidişle. Gündemde sadece seçim barajı ve seçim ittifakı yok. Dar bölge de var, siyasi partiler yasası da, seçim yasası da. Ve tabii zaten uzan zamandır Anayasa konusu gündemde. Anayasa değişikliği ile başkanlık sisteminde revizyon gerektirdiği düşünülen konularla ilgili bir takım değişiklikler söz konusu” dedi.

Ekim ayının her anlamda çok hareketli bir ay olacağa benzediğini yazan Dilipak, “Bu sadece iç politika ile ilgili değil, bölge politikaları ve uluslararası politikalarla da ilgili olacak. Covid konusunda da yeni bir süreç başlayacak” diye yazdı.

Bölge politikası derken, sadece Irak ve Suriye’yi değil, İsrail, Lübnan Filistin konusunun yeniden gündem olacağını ifade eden Dilipak, “Türkiye’yi daha yakından ilgilendiren bir konu da, Dahlan senaryosunun Biden yönetimi döneminde yeniden revize edilmesi ve burada Türkiye’nin üstlenmesi söz konusu olan rol ile ilgili olacak” dedi.

Türkiye, ABD ve İsrail ilişkilerinin bundan sonraki seyrine dikkat edilmesi ve Türkiye ile BAE arasında kurulan sıcak temasın önemli olduğunu yazan Dilipak, “Bunun Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Afganistan ilişkilerini de ne şekilde etkileyeceğini yakın gelecekte göreceğiz” diye yazdı.

“Tabii sürece ilişkin ve ülkelerin iç politikaları ve dengelerindeki dalgalanmalar sebebi ile gelecek konusunda kimse kendinden ve karşısındakinden emin değil. Bu ciddi bir kuşkuya dayalı istikrarsızlık sebebi. Çünkü her yerde her an her şey olabilir. Ülkeler de bugün daha iyisinden önce mevcudu koruma kaygısında ve bu sebeplerden kimse risk almaya yanaşmıyor” diyen Dilipak, şöyle devam etti:

"Görünen o ki, Eylül daha sakin geçecek dünya için, ama bizi zor bir Ekim bekliyor. Ekim’de rüzgâr ekenler, yeni yılda fırtına biçerler.

Uluslararası politikada zaaf gösterenler, bugünkü konjonktürde iç politikada zorlanırlar. İç politik dengeleri sağlamada zorlananların dış politikada işleri daha da zor olacaktır. İç ve dış dengeleri bugünkü şartlarda birlikte kontrol etmek çok daha zor olacak."

