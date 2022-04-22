Abdurrahman Dilipak: Ülkemizde daha önce böyle bir servet transferi görülmemiş

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında gayrimenkul piyasasının patlayacağını sadece inşaat sektörünü değil, bankaları da vuracağını yazdı.

Dilipak “Dikkat, dikkat!” başlıklı yazısında “Sıradaki felaketi söyleyeyim mi, bu gayrimenkul piyasası patlayacak! Bu Amerika’daki, Avrupa’daki konut krizinden daha kötü patlayacak. Bu fiyat artışı ile piyasa balon yaptı. Bu patlama diğer birçok sektör yanında sadece inşaat sektörünü değil, bankaları da vuracak. Bu işten anlayanlara soruyorum; ülkemizde daha önce böyle bir servet transferi görülmemiş! Servet taşa, toprağa, demire, çimentoya gömülmüş. Öyle ya gayrimenkul birileri için ‘güvenilir liman’. “ düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, şöyle devam etti: "Piyasa emlak ve finans spekülatörlerinin tahminleri ile balon yapmış durumda ve ha patladı, patlayacak.. Türkiye'de bu spekülasyon şu an normalin 5 kat üstünde.

Bu yüksek tansiyona hiçbir piyasa dayanamaz. Ve her geçen gün daha da yükseliyor. Sonunda patlayacak ve düşüş de aynı şekilde şiddetli olacak.

Emlak ve inşaat bizde ekonominin çok büyük bir parçası. Bu patlama domino etkisi ile zincirleme bütün piyasaları vuracak. Bunun ekonomik, sosyal, siyasi sonuçları olacak. “Her şey kontrolümüz altında” diye yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor ve bugünün krizini ertelerken, şiddetini o ölçüde artırıyor.

Otomobil piyasasında da bir yanlışlık söz konusu. Piyasa absürt bir spekülasyona teslim."