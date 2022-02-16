Abdurrahman Dilipak: Sonunda kim kazanırsa kazansın kriz bitmeyecek; gelecek günler geçen günleri aratabilir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD ile Rusya arasında yaşanan Ukrayna krizi ile ilgili “Sonunda kim kazanırsa kazansın kriz bitmeyecek, çatışma olmasa da kimse geri adım atmak istemeyecek. Gelecek günler geçen günleri aratabilir bu bakımdan” görüşünü getirdi.

“Amerika kaybedeceği bir savaşa niye girsin. Zaten kendi ülkesinde şartlar hiç de iyi değil” diyen Dilipak, yaşanan krizin ABD’nin işine geldiğini belirterek, “Rusya, Ukrayna’ya girerse ve ABD de orada bir yeri eline geçirebilirse, artık Karadeniz’e adımını atmış olur” dedi.

İki ülke arasında yaşanan krizin uzamasının göç dalgası, bölgede ekonomik ve siyasi açıdan şartları daha da kötüleştirebileceğini yazan Dilipak, şöyle devam etti:

“Şimdi önce Rusya’nın bugünlerde Ukrayna’ya girip girmeyeceğini görmemiz gerek. Ardından Çin’deki Kış Olimpiyatları’nın kapanışını bir görmemiz gerek.

Bu arada eğer Rusya, Ukrayna’ya girmezse, ABD boş durmayacak, Ukrayna’yı değil sadece Gürcistan’ı ve Ermenistan’ı da NATO’ya almak isteyecek. Putin’in göndermek için her yolu deneyecek.

Hatırlıyor musunuz Çanakkale Savaşı nasıl başlamıştı. Braslav ve Goben hikâyesini hatırlayın, hani şu “Yavuz ve Midilli” olayını.

Sonunda kim kazanırsa kazansın kriz bitmeyecek, çatışma olmasa da kimse geri adım atmak istemeyecek. Gelecek günler geçen günleri aratabilir bu bakımdan. Görelim Mevla’m neyler.”

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