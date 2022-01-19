Abdurrahman Dilipak: Sivrisineklerin başına gelenler, bizim de başımıza gelebilir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın sıtmayı önlemek amacıyla sivrisinek konusunda yaptığı çalışmaya yer vererek “İnsanlara yaptıklarını şimdi sivrisineklere yapıyorlar. Bir gün tekrar, sivrisineklerin başına gelenler, bizim de başımıza gelebilir. Bu dünya bu anlamda bir etme-bulma dünyasıdır” görüşünü dile getirdi.

Sivrisineğe zararlı böcek isminin insanlar tarafından verildiğini, yoksa yaradılış olarak özel bir fayda ve hikmetle yaratıldığını yazan Dilipak, “Onlarla mücadele, bizim geleneğimizde yöntem olarak, onlardan uzaklaşma ve onları uzaklaştırma şeklinde olmalıdır, cezalandırma ya da öldürme şeklinde değil. Onları yok ettiğimizde belki onların ne yaptıklarını anlayabiliriz ama, çok geç kalmış oluruz” diye yazdı.

"Allah sivrisineği misal verir ya, biliyorsunuz Bill Gates ‘daha iyi bir sivrisinek’ yaptı(!). Sivrisinekleri kısırlaştırarak sivrisinek ırkını sona erdirecek. Sivrisinek düşmanı bir sivrisinek” diyen Dilipak, sıtmayı önlemek için Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın genetiğiyle oynanmış sivrisinek tasarlama projesini finanse ettiğini belirterek yazısına şöyle devam etti:

"Amaç, sıtmayı dünyadan silmek.. Laboratuvarda yetiştirilen böceklerin, vahşi dişilerle çiftleştiğinde onların yavrularının ölü doğmasını sağlayarak hastalık yayan sivrisinek popülasyonunun yok edilmesi hedefleniyor. Uzmanların bildirdiğine göre, sadece dişi sivrisinekler ısırıyor, yani Oxitec’in mutant erkek sivrisinekleri hastalık yayamayacak. Bakın tekrar söylüyorum, sivrisineklerin başına gelen insanların da başına gelecek. İnsanlara yapacaklarını sivrisinekler üzerinde deniyorlar, hem de sureti haktan gözükerek! Sivrisinekleri mutasyona uğratan akıl, insanları da mutasyona uğratabilir. Fıtrata müdahale İlahlık iddiasıdır.

İnsanlara yaptıklarını şimdi sivrisineklere yapıyorlar. Bir gün tekrar, sivrisineklerin başına gelenler, bizim de başımıza gelebilir. Bu dünya bu anlamda bir etme-bulma dünyasıdır.”

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