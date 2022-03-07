Abdurrahman Dilipak: Seçim sandığı Zat-ı Sungur’un illüzyon sandığı gibidir; krala karşı kullanılan oylar geçersizdir

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında “Seçim sandığı Zat-ı Sungur’un illüzyon sandığı gibidir... Medya zaten seçimden önce seçmenin kafasını bir iyi tıraş eder. Kralı seçeceksiniz. Krala karşı kullanılan oylar geçersizdir” görüşünü dile getirdi.

“Tek parti döneminin tek parti rejiminde, açık oy gizli tasnif sistemi boşuna mı icat edildi” diyen Dilipak şöyle devam etti: “Tek adamın tek partisi var. Adayları tek adam belirler. Sadece parti üyeleri oy kullanabilir. Sandık kurulu tek parti temsilcilerinden oluşur. İmalat hatası birkaç kişi kontrol dışı tepeye çıkmışsa, onun da emdiği sütü burnundan getirirler.

Bugünkü siyasetin “derin gerçeği” budur…”

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