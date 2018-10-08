Abdurrahman Dilipak: Sarayları ile övünen sultanlar, gücünüze ve servetinize aldanmayın; bu aklı verenlerden uzak durmalı

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları için söylediği 'işin ehline verilmesi gerektiği' açıklamasını hatırlatarak, mevcut siyasi ve bürokratik görevlendirmeler konusunda adım atılması gerektiğini işaret etti. Dilipak, Erdoğan'a 'Kibirlilerden uzak durun, onları kendinize danışman yapmayın, halka amir olarak atamayın' mesajı vererek, karga besleyenlerin gözlerini sakınması gerektiğini kaydetti.

"Bu aklı verenlerden uzak durmalı"

Yazar Dilipak, "Gücünüze ve servetinize aldanmayın"diyerek, Sultanların sarayları ile övünmeye başladıklarında deniz kenarında kumdan evcikler yapan çocuklara benzediklerini, kendilerine bu aklı verenlerden uzak durmalarını telkin etti.

"Konsolosluk geçici olarak kapatılmalı"

Abdurrahman Dilipak yazısında 'Suudi muhalif gazeteci' olarak tanımladığı Cemal Kaşıkçı'nın Suud Konsolosluğunda şehid edildiğini savunarak, Uluslararası Ceza Mahkemesine ve İnterpol’e suç duyurusunda bulunulması gerektiğini, konsolosluğun geçici olarak kapatılmasını önerdi.

Abdurrahman Dilipak'ın "Kerim devlet yolunda" başlığıyla (08 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz