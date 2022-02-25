Abdurrahman Dilipak: Rusya - Ukrayna savaşının görülmeyen, tartışılmayan iki yönü var

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini kritik ettiği bugünkü yazısında "Savaşın görülmeyen, tartışılmayan iki yönü var. Bu savaş çok yönlü bir Hristiyan savaşıdır ve dar anlamda Ortodoksların iç savaşıdır. Bu savaş matruşka gibi bir savaş” dedi.

Rusya Ukrayna savaşının BM, AB ve NATO’nun sonu olabileceğini yazan Dilipak şöyle devam etti: BM Güvenlik Konseyinin 5 üyesinden 3’ü 2’sine karşı. Kaldı ki, 3’ün hiç biri diğeri ile uyum içinde değil. AB zaten yamalı bohça ve kendisi himmete muhtaç bir dede. İtalya ayakta durmaya zorlanıyor, Fransa kendi iç sorunları ile baş edemiyor. İngiltere birlikten ayrıldı, Almanya desen zaten ABD, İngiltere, Fransa’nın işgali altında bir ülke.”

Dilipak, Ukrayna’nın jeopolitik, jeostratejik açıdan Rusya için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek “ABD Ukrayna’da bir bölgeyi de alsa, Batı Karadeniz’e yerleşecek. Eğer Gürcistan ve Ermenistan’ı da NATO’ya alırlarsa, aslında Karadeniz bir NATO gölü olacak ve NATO’nun sınırları Kafkaslara dayanacak. Ama bu evdeki hesabın pek de çarşıya uymadığı görülüyor” dedi.

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