Abdurrahman Dilipak: Rusya, Suriye konusunda Soçi görüşmesini beklemeden Ankara’ya açık ve net mesaj verdi

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeyi ve sonrasında yapılan açıklamayı değerlendirdi.

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Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ve resmi açıklama yapılmadığını hatırlatan Dilipak, toplantıdan önce ABD’nin Ankaya’yı “tehdit” ettiğini belirterek "Rusya da toplantı öncesi İdlip’e yönelik hava operasyonları ile aslında Suriye konusunda Ankara’ya açık ve net bir mesaj verdi. Soçi’yi beklemedi. Tek mesaj bu da değildi aslında, Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan ortak askeri tatbikatında Rusya yoktu. Şimdi de Rusya Azerbaycan sınırında askeri tatbikat yapıyor. Tabii Rusya da orada gözlemci. Rusya aynı zaman diliminde Afganistan sınırında Tacikistan’da askeri tatbikat yapıyor. Yani anlayacağınız, Hazar’ın dört yanında da askeri bir hareketlilik söz konusu. Bunlar çok hayra alamet şeyler değil. Bu arada İran’ın Güney Kore ile restleşmesini de buraya not etmek gerek. Vekâlet savaşlarında bazı noktalar sinir uçlarıdır. Sembolik anlamı vardır. Dikkatlerden kaçmamıştır, Erdoğan-Putin görüşmesi ile eşzamanlı olarak Kiev’de Türkiye-Ukrayna arasında İHA anlaşması imzalanıyordu” diye yazdı.

Medyanın, Erdoğan ile Putin arasında geçen antikor diyaloğu ile görüşmeyi magazinleştirdiğini yazan Dilipak, Rus yetkililerin görüşmeye ilişkin açıklamalarına yer verdi, "Yani durum bu! Erdoğan’ı yolcu ederken Putin’den son mesaj şu: 'Erdoğan’a teşekkürler. Yararlı ve kapsamlı görüşmelerimiz oldu. Temasta olacağız'. Ticari ilişkiler, ortak yatırımlar devam ediyor" dedi.

"Erdoğan nedense 'yerli ve milli' (!) TurkoVac’dan söz etmedi!?. Bir ara biz de Türkiye’de Rusya ile Sputnik aşısı üretecektik, ondan da söz eden olmadı" diyen Dilipak, "2 saat 45 dakika süren toplantının özeti böyle. 'Gerçekten dostlar bu tür zor günlerde belli oluyor' ama bugünün siyasetinde o 'gerçek dost' yok! İç siyasette yok, dış siyasette olsun" değerlendirmesinde bulundu.

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