Abdurrahman Dilipak: Ramazan’ı hakkı ile idrak ettiğimizden emin değilim

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında “Bayram yapmayı hak edenlere ne mutlu. Veresetül enbiya sıfatı kazanan, yaşayan bir Kur’an olma iradesi ile hareket edenleri ıyd-i şerifleri dolayısı ile tebrik ediyorum” dedi.

“Açık söyleyeyim, ben Ramazan’ı hakkı ile idrak ettiğimizden emin değilim” diyen Dilipak şöyle devam etti: Ramazan ayı, geçen 11 ayın muhasebesinin yapılması ve gelecek 11 ayın da İlahi rızanın tecellisinin vesilesi olmak üzere adanmış bir hayatın, şahitlik görevinin planlanması ile ilgili bir aydır. Vahye şahitlik görevi ile ilgili bir nefs muhasebesi, tevbe, nefs terbiyesi ayıdır Ramazan. Ramazan’ın ruhaniyetini gelecek aylara taşıyamıyorsanız, Firavun’un zulmünden kaçarken, ikramda bulunulan halkın, Sina’ya geçince, denizi geçişlerinin Samiri’ye inanıp sapıtanların kurtuluşlarının 40. gününde lanetlenmesi gibi bir durumla karşılaşmayalım” görüşünü dile getirdi.

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