Abdurrahman Dilipak: Piyasaya, siyasete, bürokrasiye, ülkemizin haline bakalım; görünen o ki, halimiz hiç de iç açıcı değil

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında herkesin “ben” dediğini ve her şeyin kendisinin olmasını istediğini ifade etti.

‘Öteki’ne karşı kendisini merkeze koyanların, hem dünyada, hem de ahirette yalnızlık çekeceğini yazan Dilipak, “‘Biz’ derken bile ben diyorlar aslında” diye yazdı.

Dilipak şöyle devam etti: "Benim sana uzaklığım, senin bana uzaklığına eşittir. Burada eşitiz de, asıl soru şu: Kim Hakk’a, hakikate daha yakın. Onun için yüzümüzü Hakk’a dönmemiz ve Hakk’ın penceresinden kendi nefsimize bir bakmamız gerek. Aslında aklımızla ruhumuz ve nefsimiz arasındaki farkı ölçmeden biz kimiz buna karar vermemiz zor. Onun için “Nefsini bilen Rabbini bilir” denmiştir. Bu anlamda insan ya Rabbinin sevgili kuludur, ya da şeytanın böbürlenen uşağı.

Şimdi hepimiz kendi nefsimize, piyasaya, siyasete, bürokrasiye, ülkemizin, bölgemizin, dünyanın haline bakalım… Görünen o ki, halimiz hiç de iç açıcı değil. Dünya bizi bir bataklık gibi içine çekiyor. Ahireti unutan insanlar birbirlerinin adeta canına kastediyorlar. Ne zaman aklımızı başımıza alacağız, kendimizi ve içinde yer aldığımız yapıyı gözden geçireceğiz bilmiyorum. Bunu bir an evvel yapmamız gerek. Çünkü biz kendimizi düzeltmeden Allah bizi düzeltmeyecek, aksine gelecek günler geçen günleri aratacak ve O, işlerimizi sarp dağlara sardıracak."

Yazının tamamını okumak için tıklayın