Abdurrahman Dilipak: Nass’a da uymuyorlardı ama ‘içimizdeki beyinsizler’in sözlerine hemen inanıverdiler

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, PCR, aşı, maske, mesafe kuralları konusunda Batı’nın dikkatte alınmasını eleştirdiği bugünkü yazısında “Onlar ne dese sanki Nass gibi karşıladılar. Nass’a da uymuyorlardı ama ‘içimizdeki beyinsizler’in sözlerine hemen inanıverdiler” diye yazdı.

Dilipak'ın "Bir musibet bin nasihatten iyidir" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Söyle söyle, faydası yok. İstersen bin kere söyle. Duymak istemediklerinden daha sağır kim olabilir. Şimdi hapı yuttunuz, merak ediyorum, bakalım şimdi ne yapacaksınız! Hadi o yalanlarına inandıklarınıza söyleyin sizi kurtarsınlar. Şeytan ve onların dostları size yalan söyledi, siz de o yalanlara inandınız, PCR, aşı, maske, mesafe kurallarına harfiyen uydunuz. O zaman şimdi bundan sonra olacaklara hazır olun. Herkes yaptığının karşılığı görecek ve son pişmanlık fayda vermeyecek. “Keler deliğine girin” deseler girecektiniz. Onlar ne dese sanki nass gibi karşıladılar. Nass’a da uymuyorlardı ama ‘içimizdeki beyinsizler’in sözlerine hemen inanıverdiler.