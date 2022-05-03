Abdurrahman Dilipak: Mayıs ayı çok hareketli geçecek gibi gözüküyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında son yılların en hüzünlü Ramazan Bayramı’ndan birinin yaşandığını belirterek “Korkarım bu sentetik et ve iklim fitnesi yüzünden Kurban Bayramı daha zor geçecek” dedi.

"Pandemi yalanıyla açık alanda kılma geleneğinin önüne geçildiğini" öne süren Dilipak, şöyle devam etti:

“Her sene bayram namazlarını açık alanlarda kılma geleneğini canlandıralım derken pandemi yalanı ile onun da önüne geçtiler. Pandemi, sadece ekonomi ve eğitimi değil içimizdeki bazı insanların kadere, rızka ve ecele imanlarını da yaraladı sanki. Mayıs ayı çok hareketli geçecek gibi gözüküyor.

1 Mayıs öncesi, Kavala kararı sonrası Gezi benzeri yeni olaylar endişesi yanında bir de ‘İstanbul Sözleşmesi’ ile ilgili Danıştay’da duruşma vardı. Bayram namazı sessiz-sakin kılındı, zaten hava şartları da açık havada kılmak için müsait değildi.

Farkındasınız sanırım, bayram trafiği bu sene eskisi gibi değildi. Ne otobüs ne de uçak fiyatları mevcut ekonomik durum da göz önüne alındığında hiç uygun değildi. Özel otomobille bile şehirlerarası yolculuk orta gelir grubu için lüks haline geldi. Siyaset de sanki bu sene bayramlaşmaya pek istekli değildi. Bayram mesajları da donuktu sanki.

Biraz da insanlar bayram sonrası ekonomik ve siyasi durumla ilgili endişeliydiler.”

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