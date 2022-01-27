Abdurrahman Dilipak: Kimse suçunu kabul etmek istemiyor ve sadece ötekileri suçluyor; bir de gelen gideni aratıyor zaten

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Koronavirüs ve çip konusunda değerlendirmelerde bulundu. Daha önce 6 doz Koronavirüs aşısından sonra insanlara çip takılacağını söylediğini yazan Dilipak, "2 SinoVac+2 BionTech+2 TurkoVac=6 Aşı. Bunlar, bizi kobay yaptıktan sonra, şimdi de çiplemek istiyorlar. Türkiye Musk’ın deney üssü olacakmış” iddiasında bulundu.

Yazılarında sık sık aşı karşıtlığını dile getiren Dilipak, konuyla ilgili kendisinin “komplocu” ilan edildiğini ve yalan olarak nitelediği pandemi konusunda çoğu kimseyi inandıramadığını yazdı.

Türkiye’de işlerin yolunda gitmediğini ve kimsenin gerçeğin bütününü görmek istemediğini yazan Dilipak yazısına şöyle devam etti: “Hepimiz suçluyoruz. Kimse kendi suçunu kabul etmek istemiyor. Hani derler ya, ‘suç samur kürk olsa kimse giymek istemez’ diye. Kendi gözündeki merteği görmeyenler, başkalarının gözünde çöp arıyor, bulamasa da uyduruyor bir şeyler. Tek başına iktidarı suçlayan doğru söylemiyor, tek başına muhalefeti suçlayan doğru söylemiyor, tek başına siyaseti suçlayan doğru söylemiyor. Herkes, belli zaman ve mekanlarda, belli konularda sorumluluğunu yerine getirmemiştir... Ama kimse suçunu kabul etmek istemiyor ve sadece ötekileri suçluyor! Sonunda değişen bir şey olmuyor. Bir de gelen gideni aratıyor zaten. Şecaat arz ederken mangalda kül bırakmıyorlar da, pislik paçalarından akıyor. Ama her mahalle ‘kol kırılır yen içinde kalır’ mantığı ile üstünü örtüyor. Yarın bu kollar ya çolak kalacak ya da kangren olacak. Yazık değil mi.?”

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