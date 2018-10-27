Abdurrahman Dilipak: Kaşıkçı'nın 'sütten çıkmış ak kaşık olmadığını' belirteyim

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesini yorumlayarak, "Kaşıkçı’nın 'sütten çıkmış ak kaşık olmadığını' da belirtmeden geçmeyeyim. Aslında daha turpun büyüğü heybede!" dedi.

"Kaşıkçı, ABD-İngiltere'nin kurbanı"

Abdurrahman Dilipak, Kaşıkçı olayının medya tarafından sulandırıldığını, arkası yarın polisiye bir macera filmi tadında işlendiğini belirterek, "Hani McKinsey Suudi Arabistan için 2030 planı hazırlıyordu! Sahi Trump, 'Biz olmasak 15 gün o koltuklarda oturamazsınız' derken neyi kasdetmişti. Peki koruyorlardı ise, ne oldu da birden her şey altüst oluverdi? Bir diğer soru şu: Sıradaki ülke hangisi" diye sordu. Arap aşiretlerinin gidişattan rahatsız olduğunu kaydeden yazar, "Kaşıkçı, derin hesaplaşmada devede kulak bile değil. Herkesin gözünde bir 'orta oyunu' oynanıyor. 'Cambaza bak, cambaza!' hikayesi yani. Kaşıkçı, aslında bir ABD-İngiltere 'vekalet savaşı'nın kurbanı olmuştu. Biz bu hesaplaşmada nerede duruyoruz? Eğer bu kirli oyunu deşifre etmeyecek olursak, mayınlı tarlada top oynar durumuna düşeriz" vurgusu yaptı.

"Dünya derin devleti önümüzdeki 2 ay içinde ..."

Cemal Kaşıkçı olayının son değil, başlangıç olacağını savunan Dilipak, "Bakalım 6 Kasım’da ABD’de ne olacak. Bu açıdan önümüzdeki 10 gün son derece önemli. Görünen o ki, Trump Rahip Brunson ile yakaladığı rüzgarı Kaşıkçı olayı ile kaybetti. Kaşıkçı’nın 'sütten çıkmış ak kaşık olmadığını' da belirtmeden geçmeyeyim. Aslında daha turpun büyüğü heybede!. Dünya derin devleti önümüzdeki 2 ay içinde Blockchan ile Dolar ve Euro’nun, Sterlin’in, FED ve LİBOR, IMF ve DÜNYA Bankası konusunda bir karar verecek" değerlendirmesinde bulundu.

Abdurrahman Dilipak'ın "Kibriti gözünüze çok yaklaştırırsanız!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz