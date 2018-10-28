Abdurrahman Dilipak: Kaşıkçı'nın da işin içinde olduğu çok daha büyük bir oyunla karşı karşıyayız

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının 'Sıradan bir aşk hikayesi, sıradan muhalif bir gazetecinin başına gelen olaylarla ilgili bir olay' olmadığını savunarak, "Bilmemiz gerekir ki, Kaşıkçı’nın da işin içinde olduğu çok daha büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Kaşıkçı olayı, çok büyük bir pano’nun küçük bir puzzle’ı" dedi.

"Yaşananlar, işin öbür ucundaki kişiyi işaret ediyor "

Abdurrahman Dilipak, 'Ceset nerede, Veliahd Prens görevden alınacak mı?" sorularını hatırlatarak Kaşıkçı olayının yalnızca Suudi Arabistan’ı bağlamadığını, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) de işin içinde olduğunu kaydetti. Öte yandan Ankara'nın şüphelilerin, Türkiye’ye iadesi ve yargılama talebine dikkati çeken yazar, "Eğer şüpheliler Türkiye’ye verilecek olursa, hemen belirtelim ki, Türkiye’de idam cezası yok. Yani bu cinayeti bunlar işlemiş olsa bile 'asmayacağız, besleyeceğiz.' Diğer bir konu, bunlar kendi aralarında anlaşır, asıl failler itirafçı olur, suçu üstlenecek biri mahkemenin önüne atılacak olursa ne olur? Olayın oluş şekli, öncesi ve sonrası yaşananlar, işin öbür ucundaki kişiyi işaret ediyor aslında. Veliaht Prens yeni bir senaryo ile bu işin dışında gösterilebilir. İster misiniz, bu arada asıl suçlu ilan edilecek kişilerden biri çıkan çatışmada hayatını kaybetmiş ya da intihar etmiş olsun! Bilmemiz gerekir ki, Kaşıkçı’nın da işin içinde olduğu çok daha büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Kaşıkçı olayı, çok büyük bir pano’nun küçük bir puzzle’ı" dedi.

Abdurrahman Dilipak'ın "Kaşıkçı olayı nerede başlar, nerede biter.." başlığıyla (27 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz