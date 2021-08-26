Abdurrahman Dilipak: HES kodu aslında Global Health Pass ile birlikte çipe geçiş için ara bir araçtı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, çip üretim merkezlerinin gece gündüz insanlara ve hayvanlara takılacak çiplerin üretimi için çalıştığını belirterek “Tabii, Chip’ler takılınca, bunların NeuraLink sistemi ile yapay zekâyla ilişkilendirilmesi gerekiyor” dedi.

“Her şey GreatReset projesinin en önemli parçası olan TransHumanizme geçişte en önemli unsur olan NeuraLink’i hayata geçirmek için. 5G bunun içindi, Starlink’ler bunun içindi” diyen Dilipak, biyolojik insan neslinin sıfırlanmaya hazırlanıldığını öne sürdü.

Bizlerin ve Z kuşağının son denekler olarak tanımlanacağını ifade eden Dilipak,” Onların kod adı Siborg olacak. Biz bugünden din, ahlak ve gelenekten bağımsız BİREY’ler olarak artık nüfus cüzdanlarımızda ve pasaportlarımızda, iş başvurularımızda, biyolojik cinsiyeti olmayan GENDER’ler olarak tanımlanıyoruz. Bu kara leke İstanbul Sözleşmesi sürecinde alnımıza çalındı” diye yazdı.

Beyinleri ve genleri kopyalandığı için dönüştürülebileceklerini ve yeniden hayata dönüştürülebileceklerini yazan Dilipak, “Eğer performans ve sadakat puanınız tutuyorsa, hemen edinebilirsiniz. Onun için maske, mesafe, hijyene dikkat. Ve tabii HES kodu önemli. PCR testini aksatmayacaksınız ve aşınızı zamanında olacaksınız. CoVID’in din gibi, yasa gibi kuralları var. Emirleri-yasakları var. Hatta artık CoVIDOKRASİ diye bir şey var!? Hem zaten Chip’lenince bu maske, mesafe, PCR ve aşıdan kurtulacağız. ‘Oh ne rahat, Chip’lenmiş hayat’ diyeceksiniz!” dedi.

Zihinlerin şimdiden formatlanmaya başladığını söyleyen Dilipak, şöyle devam etti: “Muhtemelen eleştiriler de zihinlere şimdiden yerleştiriliyor ve onların cevapları hazırlanıyor. Adamlar rakiplerini de örgütlüyorlar. Hatırlasanıza FETÖ’yü tezgâhlayanlar BÇG’yi de tezgahlıyor. 28 Şubat’ta, 5’li çete de TİSK, TÜRK-İŞ ve DİSK aynı cephede değil mi idi. Biri Komünizmle Mücadele Derneğinden geliyor, ötekisi komünist, bir diğeri kapitalist. Ama birileri hâlâ bu oyunu anlamış değil.

Bakın Ankara’dan birileri şimdiden o çip firmalarından bayilik anlaşmasını yaptı bile. Bizim HES kodu aslında Global Health Pass ile birlikte geçiş için ara bir araçtı. çip mi, kolye mi, bileklik mi, onlar da konuşuldu. Ülkemizde uygulanması için Kangal köpeklerinde ilk uygulama yapıldı, arkasından devlet üretme çiftliğindeki atlara uygulama yapıldı.”

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