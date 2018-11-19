Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "her 'vergilendirilmiş kazanç kutsal' değildir" diyerek, Çalınan, gaspedilen, hileli kazançtan iyilik yapılması halinde ne kazanan, ne de kazanılanın aklanamayacağını savundu.

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın "Bazı insanlar vardır.." başlığıyla yayımlanan yazısında şu noktalara dikkati çekti:

"Bizden görünen, içimizden çıkma ya da bize yaklaşan birileri, para kazanıyorlar ya, nasıl kazandıklarını, ihale hileleri, fahiş 'kâr' kılıfı giydirilmiş gaspları, rüşvetleri, torpilleri, israfı görmezden gelip, para karşılığı, ya da halktan topladıkları ile yaptıkları işleri sanki büyük bir ibadetmiş gibi sunmaya çalışıyorlar. Hele hele bunlardan küçük bir kısmını sponsor olarak bazı iyiliklerde kullanarak kendilerini aklamaya çalışmıyorlar mı?

Bu zalimler, utanmaz, arlanmaz kişiler çaldıklarının çok az bir kısmını sponsorluk yaparak kamuya iade ederken, 3 liralık işi 10 liraya yaptıkları halde, hem de gözümüzün içine baka baka utanmadan bir de kendilerini alkışlatmak istiyorlar."

Abdurrahman Dilipak'ın "Bazı insanlar vardır.." başlıklı yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz