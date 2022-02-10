Abdurrahman Dilipak: Devlet Bahçeli neyim olur?

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dede tarafından amcazade olduklarını yazdı.

Dilipak bugünkü “Devlet Bahçeli neyim olur?” başlıklı yazasında “Ben, anne tarafından Fettahoğulları’ndanım, baba tarafından da Seyyidhanoğulları’ndan. Anne tarafımın soyadı Aksay, baba tarafımın Dilipak. Dilipak’lar, Seyyidhanlar’dan oluyor. Biz, Devlet Bahçeli ile Fettahoğulları üzerinden akraba oluyoruz. Dede tarafından amcazade” dedi.

1987-1993 yılları arasında Yargıtay üyeliği yapan Tufan Algan’ın da anne tarafından akrabası olduğunu yazan Dilipak, şöyle devam etti: Tufan Algan hâkim olduğu günden beri görüşmedik. Biz akrabayız, aramızda hiçbir sorun yok. Benim yüzümden ona bir zarar verirler endişesi ile telefonla bile aramadım. Aradan yarım asırdan fazla zaman geçmiş. Hâlâ görüşmedim.

Bu günlerden geçip geliyoruz. Bu topluma bu korkuyu yaşatanlar utansın.

Devlet beyle de birkaç kez karşılaştık ama oturup konuşmadım. Her ikisi de benden büyük. Onları ziyaret etmek bana düşer.”

Dilipak’ın dayısı Adalet Partisi milletvekili ve Millî Nizam Partisi kurucularından, eski bakan Hasan Aksay, Hürriyet’ten Musa Kesler’in, “Devlet Bahçeli akrabanız, hukukunuz nasıl?” sorusuna “Çok fazla görüşmüyoruz tabii. Ama akrabayız. Devlet iyidir. Hanımın da benim de akrabam. Biz Fettahoğulları büyük bir aileyiz” yanıtını vermişti.

Eski Bakan Aksay’ın açıklamasının ardından “Abdurrahman Dilipak, Devlet Bahçeli'nin akrabası çıktı ” şeklinde haberler yayımlanmıştı.

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