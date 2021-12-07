Abdurrahman Dilipak: Darbecilerin ağababaları ile müttefikiz tetikçilerine operasyon çekiyoruz

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni dünya düzeniyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında Ankara’ya bir dizi eleştirilerde bulundu. Dilipak, “Darbecilerin ağababaları ile müttefikiz, kahyaları ile kavgalıyız, tetikçilerine operasyon çekiyoruz” dedi.

Dilipak’ın yazısını ilgili bölümü şöyle: “Bizimkiler Paris’e gidiyor ‘Uluslararası sistemle beraber hareket etme’ adına önlerine konulan belgeleri imzalıyor, buraya gelip fosil yakıt anlaşmaları yapıyoruz. Faize karşıyız ama, faize karşı olmayan diğer stratejik ortak ve ittifak ülkeleri ile faiz oranları arasındaki farkımız kendi aleyhimize büyük uçurumlar oluşturuyor. Darbecilerin ağababaları ile müttefikiz, kahyaları ile kavgalıyız, tetikçilerine operasyon çekiyoruz."

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