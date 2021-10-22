Abdurrahman Dilipak: Çok büyük bir kitle siyasetten soğuyor, insanlar kime inanacaklarını şaşırmış durumdalar

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kızına ait olduğu açıklanan daha sonra yeğenine ait olduğu ortaya çıkan takı görüntüsüyle ilgili “Bu olayı servis edenler bir komplo kurmuş olabilirler. Ya da sıradan bir olay olarak gelişmiş de olabilir. Ama sonuçta önce birileri AK Parti’ye saldırdı, sonra iş tersine dönünce CHP’ye eleştiriler gelmeye başladı” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin CHP Alanya ilçe başkan yardımcısının ailesinden birine ait olduğunu yazan Dilipak, iktidarı yolsuzluk, israf nedeniyle eleştirdiği için CHP’ye daha fazla tepki gösterilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını yazdı.

Birilerinin bu olayı kullanacağını yazan Dilipak, "Büyük ihtimalle de herkes ötekinin kirli çamaşırlarını ortaya dökecektir. Sonuçta, ‘tencere dibin kara, seninki benden kara’. Aslında farkında mısınız, bu sürecin sonunda çok büyük bir kitle siyasetten soğuyor. Yani burada bir depolitizasyon söz konusu. İnsanlar kime inanacaklarını, kime güveneceklerini şaşırmış durumdalar" dedi.

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