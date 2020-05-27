Abdurrahman Dilipak: Bir ülkede ne kadar çok yasa varsa, özgürlükler o kadar az demektir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında hukuk, yasa ve şeriat kavramlarını değerlendirdi. "Her yasa Hukuka uymaz çünkü. Hukuka uygun olmayan yasa suç aletidir. Her devletin yasaları var. Firavunun da yasaları vardı. Diktatörlerin de, Haydut devletlerin de yasaları var. “Kanun ya da yasa devleti olmak marifet değil" diyen Dilipak, "Bir ülkede ne kadar çok yasa varsa, özgürlükler o kadar az demektir" görüşünü savundu.

Hukuk kelimesinin, “Hakka uygunluğu sağlayan düzen” anlamına geldiğini, ve hak kökünden geldiğini ifade eden Dilipak, “Hak' Allah’ın bir diğer adıdır" deddi. Dilipak sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Burada “Hakka adanmış”, “Hakikate: İlahi gerçekliğe uygunluk” anlamına gelen bir anlayışla, “kişi, toplum, devlet ve tabiatla olan ilişkide yaratılış gayesine uygunluğu gözeten düzen”e ulaşmanın aracıdır “Hukuk”.. Hukuk bu anlamda 5 temel Vehbi Hakkın, yani Allah tarafından yaratılışla birlikte ihsan edilen değerlerin korunmasını esas alır ki, bunlar Mal Can, Namus, Akıl-İnanç ve Nesil emniyetidir. Hukuk bunlara aykırı olamaz. “Def-i mazarrat celbi menafiden evladır” hükmü mucibince tehdidin ortadan kaldırılması, menafinin sağlanmasından önce gelir. İkinci kategoride ise faydanın sağlanmasının önündeki engellerin kaldırılması gerekir.

Devletten öncelikle beklenen adalettir. Adaletin tesisinde sadece yasa değil, “Kayıtsız ve şartsız” tabii, fıtri kurallar da vardır ki, bu da “Maslahatın gözetilmesi” ile mümkün olacaktır.

Sanırım bu konuyu yarına bırakmam gerekecek.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.