Abdurrahman Dilipak: Aşı karşıtı mitingde 10 binlerce kişi alanda ve çevredeydi; konu Covid’den ibaret değil

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kendisinin de konuşmacı olduğu İstanbul Maltepe’de cumartesi günü (11 Eylül) düzenlenen aşı karşıtı miting ile ilgili “Cumartesi günü Maltepe’de mitingimiz vardı. 10.000’lerce kişi miting alanında ve çevredeydi, kimi giremedi döndü. 1,5 milyona yakın tweet atıldı” dedi.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), "Toplum sağlığını hiçe sayanlara sessiz kalınması pandemiyle mücadelede samimiyetsizliğin göstergesidir” diyerek tepki gösterdiği mitingin farklı ve güzel olduğunu yazan Dilipak, katılanlara yazısında da teşekkür etti.

Konunun Koronavirüs’ten ibaret olmadığını yazan Dilipak, “Asıl senaryo GreatReset ve TransHumanizm. 20 Ekim’den sonra Globalistler yeni bir eylem planı açıklayacaklar CoVID ile ilgili. Çünkü sürdüremiyorlar” diye kendilerini savundu.

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