Abdurrahman Dilipak anket sonuçlarını paylaştı: Bana sorarsanız gidişat iyi değil

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, MAK Danışmanlığın Kasım ayı anketin sonuçlarını köşesine taşıdı. Dilipak, ankete katılanların yüzde 48+15=63’ünün erken seçime karşı olmadığı, yüzde 50’nin üzerinde ülkenin iyi yönetilmediği yanıtını verdiğini belirterek “Bana sorarsanız gidişat iyi değil” dedi.

Araştırmaya katılanların yüzde 60’ının ülkenin temel sorununun ekonomi olduğu söylediğini belirten Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bu sonucun kendisini korkuttuğunu yazdı.

Araştırmada eğitim ve kültür alanındaki yetersizliği temel sorun olarak görenlerin yüzde 10, göçmenlerden kurtulursak kurtuluruz diyenlerin yüzde 12, adaletsizlik ve ahlaki sorunlar diyen ise yüzde 12 olduğunu yazan Dilipak, “Hani adalet mülkün temeliydi! Adalet yoksa, hiçbir şeyin teminatı yoktur. Ahlak yoksa hangi adaletten söz ediyorsunuz ki. O zaman avukat tutmaz hakim tutarsınız! Bunu anlamak için faal bir akla ihtiyaç var” diye yazdı.

Dilipak şöyle devam etti:

"Aslında bir 'kahtı rical' dönemi yaşıyoruz. Bizi biz yapan değerlerden koptuk-uzaklaştık. Yani ‘alameti farika’mızı, bizi ötekilerden ayıran farklılıklarımızı kaybettik. Din ‘irtica’, dindar ‘mürteci’ diye tanımlandı yıllarca. Bilim, sanat, felsefe, ekonomi, siyaset, tarih hepsi batıdan aktarma şeyler. Din, tarih ve sağlık, artık magazin konusu oldu, magazinleştirildi. Toplum din, ahlak, gelenekten kopartılarak kişisel planda BİREY’leştirilirken toplumsal planda cinsiyeti bile dönüştürülmeye çalışılan Seküler bir GENOM topluluğuna dönüştürüldü.

Herkesin daha çok merak ettiği şeyler, benim için çok da anlamlı değil. Onlar sadece sonuç, burada asıl önemli olan süreç, biz o süreçte ne yapıyoruz. Bana sorarsanız gidişat iyi değil. Erken seçime karşı çıkmayanlar %48+15=63, ülkenin iyi yönetilmediğini söyleyenler de %50’nin üstünde. Zaten herkes kendi çevresine adil bir şahid gözüyle bakacak olursa, gerçeği görecektir”

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