Abdurrahman Dilipak: Anaokulundan akademiye eğitim tam bir felaket

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Osmanlı’dan Cumhuriyete eğitimi kritik ettiği bugünkü yazısında Türkiye’de maarifin hiçbir zaman yerli ve milli olmadığını aslında yapılanın maarif değil, eğitim olduğunu yazdı.

Onun da yanlış yapıldığını yazan Dilipak, “80 sonrası o başörtüsü zulmü, irtica paranoyası 20 yıl öyle geçti. Ardından 28 Şubat, ara rejim derken AK Parti döneminde yaşananları biliyorsunuz. Dilerim bu gerçeklerden yola çıkılır ve yapılan yanlışlardan dönülür, yoksa halimiz yaman. Gelinen noktada anaokulundan akademiye, tam bir felaket. O dershaneler dönemi bir rezaletti. Kolej dönemi, liselerde müfredat, kadrolar berbat. Dil devrimi, laiklik, kıyafet devrimi, tarih algısı, dayandığı temel kavram ve kurumları ile gelecek tasavvuru dönüştürülmüş, her anlamda dışa bağımlı hale getirilmiş, bir toplumdan daha ne bekliyordunuz ki!” düşüncesini dile getirdi.

“Siyasi ‘Çarşı, herkese karşı’dır. ‘Ben merkezci’ bir akla sahip oldukları için, sürekli bölünürler.” Düşüncesini dile getiren Dilipak özetle şöyle devam etti: “Bu kafa ile İslam’ı da anlayamayız, laikliği de, Cumhuriyeti de. Onun için pandemi sürecinde ne oldu onu da anlayamadık. Ülkemizde, bölgemizde, dünyada ne olup bittiğini de anlayamıyoruz.

Son bir söz: zira cehaletin bu kadarı ancak eğitimle mümkündür!”

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