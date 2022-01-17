Abdurrahman Dilipak: "Almanlara satalım" diye kenevir tarımında yeni düzenlemelere gidilmesi bekleniyor

Yazılarında aralıklarla Türkiye'nin kenevir konusundaki politikasına tepki gösteren Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "'Almanlara satalım' diye, kenevir tarımı konusunda yeni birtakım düzenlemelere gidilmesi bekleniyor” dedi.

Dilipak, bugünkü "Kenevir tarımında iyileştirme bekleniyor" başlıklı köşe yazısında "Soruyorum; keneviri yasaklıyorsunuz da, neden solvent, tiner, asetonu yasaklamıyorsunuz?" diye sordu.

“Batıdan gelen her tavsiyeyi emir telakki eden bilim adamları, siyasetçiler, bürokratlar, medya, sivil toplum temsilcileri, bütün batıda kenevir serbest bırakılırken; bu konuda, serbest bırakma değil, doğru kullanımı için mevzuatta iyileştirmeye gitmiyorsunuz” diyen Dilipak, ele geçirilen kenevir tarlalarının yakılması yerine neden yed-i emin, TİGEM ve üniversitelere verilmediğini sordu.

"Türkiye’nin sağlık, ekonomi ve istihdam için acil olarak kenevire ihtiyacı” bulunduğu görüşünü dile getiren Dilipak özetle yazısına şöyle devam etti: “Hava için, toprak için, hayvan için, bitkiler için, insanlar için kenevire ihtiyacımız var.

Çözüm için önce siyaset ve bürokrasi gölge etmesinler, eğer yardımcı olacaklarsa, sektörün önünü açsınlar. İş dünyasının, üniversitelerin bu konuya destek vermesi gerek. TÜBİTAK, TİGEM, SGK da destek vermeli. İçişlerinden başlayarak Sağlık, Gıda Tarım, Çevre, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarının kolaylaştırıcı olmaları gerek.

Yarın kenevire ihtiyacımız, bugünkünden fazla olacak! Zaten geç kaldık, daha geç kalmayalım. Maske zararlı ısrarla dayatıyoruz, Kenevir faydalı, yasaklıyoruz. Bu akılla işler bu kadar oluyor işte."

Yazının tamamını okumak için tıklayın