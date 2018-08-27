Abdurrahman Dilipak: Adnan hoca (!) boşuna 'Kıyametçilik' yapmadı; bizi tepe tepe kullandılar

Akit'ten Abdurrahman Dilipak, 'Evengaliş Müslümanlar' tanımlamasıyla 'FETÖ'yü işaret ederek, "FETÖ bu lobinin bizim içimizdeki Truva atıdır. Bakın bu hareketin içimizde sağ-sol, Sufi, Sünni, Alevi, Şii başka uzantıları da var. “Adnan hoca” (!) boşuna 'Kıyametçilik' yapmadı! Bizi tepe tepe kullandılar. Adam hem Atatürkçülük yaptı, hem Mehdicilik, hem anti komünizm, anti Şiicilik, hem de anti masonluk. Ama sonra kalktı 'Ben masonum' dedi" vurgusu yaptı.

"Bizimkiler' bu 'din'i sevmişlerdi"

Dilipak "Evengaliş Müslümanlar!" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ama 'Müslüman'ın ne yazık ki, her çeşidi var. Sağcısı, solcusu, liberali, önüne ve sonuna isteyen istediğini ekliyor" hatırlatması yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gelinen noktada bir de “Evengaliş Müslümanlar” çıktı. İşte FETÖ tam da budur.

FETÖ’cülerin Evengalişliği işin aslı olup, “Müslümanlıkları” işin aldatmacasıdır. Aslında “bizimkiler” bu “din”i sevmişlerdi. F. Gülen’in ve bu işin arkasındaki güçlerin planlarının zekasından çok bu başarının arkasında toplumdaki din algısının nasıl dönüştürüldüğünü gösteren bir durum söz konusu.. Bizim okumuş, gelir seviyesi yüksek, hatta İlahiyatçı, İmam-Hatipli, siyaset ve iş dünyasında söz sahibi insanların böyle bir işin peşine bu kadar kolay kapılmalarının arkasında yatan asıl gerçek bu.

Bir kısım, Kalkancı, Adnancı, Badeci vb. “uydurma” cemaatlerin kolay / ucuz cennet ve şefaat, vaadlerine inananların bu hale nasıl geldiklerine bakmak gerek. “Siesta, Fiesta, Futbol” diye çıkılan yolda bu tür cemaatler, geziciler sürpriz olmasa gerek.

Tarihçi Dr. Alfred M. Lilienthal.. Bu kirli oyunda din, siyaset ve ideoloji iç içedir.

FETÖ bu lobinin bizim içimizdeki Truva atıdır. Bakın bu hareketin içimizde sağ-sol, Sufi, Sünni, Alevi, Şii başka uzantıları da var. “Adnan hoca” (!) boşuna “Kıyametçilik” yapmadı! Bizi tepe tepe kullandılar. Adam hem Atatürkçülük yaptı, hem Mehdicilik, hem anti komünizm, anti Şiicilik, hem de anti masonluk. Ama sonra kalktı “Ben masonum” dedi. Bazı muteber İslami (!) cemaatlar kendi mahrem odalarında, aslında Kur’an-ı Kerim’de Filistin’in Yahudilere vaad edildiğini Kur’an’dan delillerle konuşulur. Bunlar aramızdaki muteber cemaatlar. İran’daki Safevi Şiiciliği yapanların anti Sünni politikalarını, Husi yapılanmasını nasıl açıklayacağız yoksa. DAEŞ neyse HUSİ hareketi de odur aslında! Mike Pence kendini “İsa” ile tanıtan biri ile iletişim halinde, Ahmed-i Necad kendini Mehdi diye tanıtan biri ile temasta. Irak savaşını hatırlayın “‘Mesih’in orduları’ ile ‘Mehdi’nin orduları’” savaşacaktı. Bakın BOP’un aslı da bu, FETÖ’nün aslı da.

Mike Pence’nin aldığı mesajın kaynağı ile Katolikliğin kurucusu Tarsuslu Saul’ün Şam’da aldığı mesajın kaynağı aynı aslında. FETÖ de bunun bir başka versiyonu. FETÖ ve paralel diğer yapılar Evengalislerin gözünde kaleyi içeriden fethetmek için bir Truva atından başka bir şey değil. Onlar “Beyaz Müslümanlar.” Modern “Tom Amca”lardır.

ABD’de Evengalişler, aslında FETÖ’nün Türkiye’de başarmak istediğini başarmış gözüküyorlar. Evengalişlerin anavatanı Amerika. Bizim FETÖ’cülerin de “Anavatanı” ABD’dir. F. Gülen onun için Amerika’dadır.

Türkiye’deki FETÖ’nün arkasında Amerika’nın Baş FETÖ’sü, Evengalişler var. Bunlar Hristiyan ama diğer Hristiyan topluluklara da düşman. Daha doğrusu onları da kullanmak istiyorlar. Yahudiler bunları, bunlar Yahudileri kullanmaya çalışıyor. Bunlar İslam dünyasındaki modern klasik dini yapıları da kullanmaya çalışıyor. Bu Şeytani tezgahta aslında herkes birbirini kullanmaya çalışıyor.

Hristiyanlık, Mormonik akımlar gibi çok farklı noktalara da savrulurken, Evengaliş örneğinde olduğu gibi Siyonist bir karakter de kazandı. Bunların Türkiye’de istediği de “Evengalik İslam”. Yani Alameti farikalarını kaybetmiş, Siyonist dünya görüşüne teslim olan bir İslam telakkisi. FETÖ bunlardan deşifre olmuş, en yaygın, üzerinde en çok çalışılan ve yatırım yapılan bir örnek. Bu anlamda ilk örneklerden biri olsa da tek ve son örnek olmadığını tekrar hatırlatmış olalım. Diğer birçok İslam ülkesinde de farklı isimler altında örgütlendiklerini de bilelim. Ülkemizde ise sadece din adına değil, kültür, yaşam tarzı, NLP, başarıya odaklı eğitim sistemleri, Montessori eğitim sistemi, Yoga, Transandantal Meditasyon gibi isimler altında her zaman hiç ummadığınız yerde, sürpriz kişilerin ve kurumların adı ile karşınıza çıkabilirler.

Aman dikkat! Kafanızı kiraya vermeyin. Sonra sizi farkında olmadan dönüştürürler. Psiko terapi yöntemleri, ipnoz, subliminal mesajlar, bilgisayar oyunları, müzik, her şeyi ve her yolu kullanabilirler. Sakın Şeytan sizi Allah’la aldatmasın. Unutmayın “Ağuyu altın tas içre sunarlar, bal da onun suç ortağı olur. Akif ne diyordu: “Ne hilafet kalıyor ortada, billahi ne din! Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor” Şark cephesinde değişen bir şey yok gördüğünüz gibi. Dikkat! Şeytan fazla mesai yapıyor. "