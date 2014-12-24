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Spor

Abdurrahim Albayrak'tan transfer itirafı

'Borsaya bildirdiğimiz gidecek isimler var. Akşam saatinde sonuçlanır'

24 Aralık 2014 22:50

Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, "iki oyuncu bu akşam imza atabilir" dedi.

Albayrak, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Albayrak'ın açıklamaları şöyle: 

- Takımımız böyle mücadele ettiği müddetçe ben taraftarımızın daha mutlu olacağına inanıyorum.

-Şırnak'tan Mardin'den Diyarbakır'a gelen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Takımımız onlara layık olmaya çalışıyor.

-Diyarbakır'da bizi çok iyi ağırladılar. Biz de onları Ali Sami Yen Arena'da çok iyi şekilde ağırlayacağız.

-İki genç çocuğun taş atması Diyarbakır halkına mal edilemez. Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum.

-Kupada ve Ligde ayrı kadrolarla oynuyoruz. Futbolcuya ihtiyacımız yok. Takımımızdan memnunuz.

-Hocanın yada bizim bir transfer girişimimiz yok. Borsaya bildirdiğimiz gidecek isimler var. Akşam saatinde sonuçlanır.

-En kısa zamanda metronun hizmete başlayacağına inanıyorum. Kadir Topbaşbaşkanım ilgileniyor. Sorun çözülecek.

 

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