Abdürrahim Albayrak'ın sürücü koltuğundaki poz tepki çekti

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, takımının Trabzonspor'la yaptığı maç öncesinde, memleketi Rize'ye giderek, yönetici arkadaşlarını ve basın mensuplarını, doğup büyüdüğü Hacılar Köyü'nde ağırladı.



Konuklarına köyü gezdiren ve soruları yanıtlayan Albayrak, daha sonra Trabzon'a dönerken, yönetici arkadaşlarının yer aldığı minibüsü kendisi kullandı. Albayrak'ın minibüsü kullanırken çekilen fotoğraflarının, sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Fenerbahçeli taraftarlar duruma tepki gösterdi.

Takımlarının 4 Nisan'da Trabzon'da uğradığı silahlı saldırıyı hatırlatan sarı lacivertli taraftarlar, Abdürrahim Albayrak'ın düşüncesizce davrandığını söyleyerek, poza büyük tepki gösterdi.