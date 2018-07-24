Abdürrahim Albayrak'ın "Sürpriz ayrılık olabilir" diyerek kastettiği isim kim?

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın İsviçre kampındaki "Sürpriz ayrılık olabilir" açıklamasında bulundu. Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Feghouli ile ilgili transfer söylentileri olsa da söz konusu ismin Roma'nın teklif yapmaya hazırlandığı Fernando Muslera olduğu iddia edildi.

Brezilyalı Alisson'u 75 milyon Euro'ya Liverpool'a satan, ikinci file bekçisi Skorupski'yi de 9 milyon Euro'ya Bologna'ya gönderen İtalyan ekibinin ilk hedefi kalesinin kaleci transferi olduğu belirtiliyor.

Taffarel'den bilgi aldılar

Sabah'ta yer alan habere göre Roma, Kopenhag'dan Robin Olsen'i 12 milyon Euro'ya alarak ilk hamlesini yaptı. İtalyan ekibinin yetkilileri, Alisson'u Brezilya Milli Takımı'nda çalıştıran kaleci antrenörü Taffarel'den de Galatasaray'daki öğrencisi Muslera hakkında bilgi aldı.

Lazio forması ile 4 senelik Serie A deneyimi bulunan Uruguaylı kaleci, İtalyan pasaportuna da sahip. UEFA kararı yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan G.Saray, Trezeguet ve Emre Akbaba'nın transferlerinden sonuç alamadı. Yönetimin 20 milyon Euro üzeri teklif gelirse Muslera'yı satmayı düşünebileceği öğrenildi.

Muslera Galatasaray'da 7 sezon boyunca 281 maça çıktı. 30 sarı, 2 kırmızı kart gördü.