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Spor

Abdurrahim Albayrak, Yiğit Şardan'ın listesine girdi

28 Mayıs 2021 11:10

Galatasaray'da şu an ikinci başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak, başkan adayı Yiğit Şardan listesinde yer aldı.

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday Yiğit Şardan oldu. Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek. Yiğit Şardan’ın listesinde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da olacak.

Galatasaray'da daha önce Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir adaylıklarını açıklamışlardı.

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